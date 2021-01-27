Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 7 tutuklama
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Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 7 tutuklama

27.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:46
Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 7 tutuklama

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaşanan hırsızlıkların zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 7 zanlının kimliğini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların 29 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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