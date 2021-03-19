Gaziantep, Süper Lig'de yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak
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Gaziantep, Süper Lig'de yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

19.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:50
Gaziantep, Süper Lig'de yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Gaziantep, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Gaziantep, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde 30. haftayı 46 puanla 7. sırada tamamlayan Gaziantep, Malatya temsilcisini yenerek üst sıralardan kopmamanın hesaplarını yapıyor.

Dış sahada kötü sonuçlar

Deplasmanda son olarak ligin 14. haftasında Kasımpaşa'yı 4-0 yenen Gaziantep, ardından oynadığı 7 deplasman müsabakasında da 3 puan alamadı.

Kırmızı-siyahlılar, bu sezon rakip sahalarda çıktığı 14 müsabakada 14 puan elde edebildi.

Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica'nın yerine göreve getirilen Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ise henüz deplasman galibiyetiyle tanışamadı.

Eksikler

Gaziantep ekibinde, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde önemli eksiklikler bulunuyor.

Sakatlığı nedeniyle Kana Bıyık, bu maçta da sahada olamayacak. Sarı kart cezası nedeniyle takımın golcü isimlerinden Dicko'nun da görev alamayacağı Yeni Malatyaspor maçında, Mirallas da cezası nedeniyle formadan uzak kalacak. Gaziantep'te sakatlığı süren Güray Vural da Malatya kafilesinde yer almayacak.

Sakatlıktan çıkan Jefferson ise bu hafta teknik direktör Pinto'dan görev bekleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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