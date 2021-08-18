Gaziantep Polisgücü, Avrupa'nın devlerini Alanya'da ağırlayacak
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Gaziantep Polisgücü, Avrupa'nın devlerini Alanya'da ağırlayacak

Gaziantep Polisgücü, Avrupa'nın devlerini Alanya'da ağırlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, 2022 yılının Şubat ayında gerçekleştirilecek olan EuroHockey Club Trophy-Women ve EuroHockey Club Cup-Men Şampiyonalarına 2022'de Alanya'da ev sahipliği yapacak.

Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, 2022 yılının Şubat ayında gerçekleştirilecek olan EuroHockey Club Trophy-Women ve EuroHockey Club Cup-Men Şampiyonalarına 2022'de Alanya'da ev sahipliği yapacak. Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, her iki şampiyonanın da Antalya'nın Alanya ilçesinde Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini ve Avrupa'nın en güçlü takımlarını ağırlayacaklarını açıkladı.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, Avrupa Şampiyon Kulüpler Salon Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Şubat 2022 tarihinde, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde Alanya'da gerçekleştirilecek EuroHockey Club Trophy-Women ve EuroHockey Club Cup-Men Alanya 2022 organizasyonuna Avrupa'nın en güçlü takımları katılacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, "Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü olarak iki ayrı kategoride kadınlar ve erkekler Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. 11-13 Şubat 2022 tarihler arasında Clup Cup Men ve 18-20 Şubat 2022 tarihleri arasında da Clup Trophy Women Şampiyonalarına Alanya'da 2022'de ev sahipliği yapacağız. Avrupa'nın en güçlü ülke takımlarının katılacağı şampiyonalarda Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek takımlarıyla ülkemizi temsil edecek. 11-13 Şubat 2022 tarihler arasında yapılacak olan EuroHockey Club Cup-Men turnuvasına, Almanya, Polonya, İspanya, Hırvatistan, Avusturya, Belarus, Rusya ve Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü katılacak. Yine bizim ev sahipliğimizde, 18-20 Şubat 2022 tarihleri arasında EuroHockey Trophy-Women turnuvasına Alanya'da, İngiltere, Litvanya, İrlanda, Avusturya, Çekya, İtalya, İskoçya ve Türkiye'yi temsilen Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü katılacak. Her iki organizasyonda da kulüp olarak elimizden gelenleri yapacağız ve inanıyoruz ki her iki şampiyonluk kupasını Türkiye'ye kazandıracağız" dedi. - İSTANBUL

Gaziantep Polisgücü, Avrupa'nın devlerini Alanya'da ağırlayacak
Gaziantep Polisgücü, Avrupa'nın devlerini Alanya'da ağırlayacak
Gaziantep Polisgücü, Avrupa'nın devlerini Alanya'da ağırlayacak
Gaziantep Polisgücü, Avrupa'nın devlerini Alanya'da ağırlayacak
Gaziantep Polisgücü, Avrupa'nın devlerini Alanya'da ağırlayacak
Gaziantep Polisgücü, Avrupa'nın devlerini Alanya'da ağırlayacak
Gaziantep Polisgücü, Avrupa'nın devlerini Alanya'da ağırlayacak
Gaziantep Polisgücü, Avrupa'nın devlerini Alanya'da ağırlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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