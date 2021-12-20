Gaziantep Kurtuluş Kupası yüzme yarışları

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "10'uncu Geleneksel Kulüplerarası Gaziantep Kurtuluş Kupası Yüzme Yarışmaları"nda SANKO Okulları sporcuları beş altın, iki gümüş, sekiz bronz olmak üzere 15 madalya ve bir kupa kazandı.

Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen ve dördü şehir dışı olmak üzere toplam 14 spor kulübünün katıldığı müsabakada SANKO Spor Kulübü; 13 Yaş Üzeri Bayanlar Takım il ikinciliği kupasına kulaç attı.

SANKO Okulları yüzücülerinden, Tuna Karakuş kurbağalamada 100 metrede birinci, 50 metrede ikinci, Duru Kayın 50 metre serbestte iki birincilik, 50 metre kelebekte ikinci, Beril Tanrıtanır 100 ve 200 metre sırtüstünde birinci, 50 metre sırtüstünde üçüncü, Çınar Özkamalı 50 ve 100 metre kurbağalamada üçüncü, 4 x 50 metre karışık bayrakta üçüncü, 4 x 50 metre karışık bayrakta Azra Aksoy, Yağmur Diken, Yaprak Ece Tuncel üçüncü, Kerem Kaya 50 metre serbestte üçüncü oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Gaziantep'in Kurtuluşunun 100'üncü Yılı nedeniyle düzenlenen yüzme yarışmasında sporcularının kazandıkları kupa ve madalyalar ile gurur duyduğunu belirterek, öğrencilerini ve antrenörleri Fatih Karakurt, Meltem Kalkan ve Ahmet Süral'ı kutladı. - GAZİANTEP