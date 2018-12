Gaziantep Kurtuluş Koşusunda 6 Ülke, 54 İlden 64 Bin Kişi Koştu

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na katılan on binler Gaziantep için koştu.

14 Şehit Anıtı'ndan getirilen Türk bayrağı Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan Gazi Yarı Maratonu'nda, 40 milli atletin katıldığı 6 ülkeden ve 54 ilden 1400 atlet ter döktü. Halk Koşusunda ise, 64 bin kişi yarıştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde; Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı kutlamaları kapsamında Antep savunmasında kahramanca can veren 6 bin 317 şehidin ve sayısız gazinin anısına Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu düzenlendi.

Gazi Yarı Maratonu parkuru, Gaziantep'in tarihi sokaklarından Gaziantep kalesi, Kültür Yolu, Tarihi Kır Kahvesi, Masal Parkı Gaziantep'e özgü yemeni, sedef kakmacılığı ve bakır ürünlerinin satıldığı dükkanların bulunduğu tarih kokan sokaklardan geçti.

Koşuya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri, 5'inci Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nu başlattı.

"Tarihimizle övünüyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "97 yıl önce atalarımız, istiklal için, istikbal için, kurtuluş için, diriliş için düşmana karşı büyük bir direnç gösterdiler, ikinci bir Çanakkale, ikinci bir Kurtuluş savaşı yaşandı. Bugün torunları olarak bizler bu tarihle övünüyoruz, bu geçmişle övünüyoruz. Oradan aldığımız güçle bugün Gaziantep aşkıyla koşuyoruz. Gençlerimiz için koşuyoruz, çocuklarımız için koşuyoruz, yarınlarımız için koşuyoruz, dostluk için koşuyoruz, sevgi için koşuyoruz, kardeşlik için koşuyoruz, gazi şehrin aşkıyla koşuyoruz, geleceğimiz için koşuyoruz, kalkınma için koşuyoruz, daha güzel bir Gazi şehirde yaşamak için koşuyoruz, daha güzel bir Türkiye'de yaşamak için koşuyoruz. Daha güzel bir dünya için koşuyoruz, sevgi dolu bir dünya için koşuyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim gözümüzün nurusunuz. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Allah'ın izniyle, geçmişten aldığımız ışıkla bugünün şahidiyiz. Sizin torunlarınız, bizim torunlarımız bu ışıkla bu kutup yıldızıyla bu güçlü geçmişle güçlü geleceğe doğru gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'muhtaç olduğumuz kuvvet damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur'" dedi.

"Gazi yarı maratonu her yıl katlanıyor"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Antep savunmasına her yıl yeniden can veren 7'den 77'ye tüm Gazianteplilere teşekkür ederek, "Gazi Yarı Maratonu, çok kısa süre olmasına rağmen her sene üzerine katlayarak devam ediyor. Gelecek sene 100 binin üzerinde katılımla Türkiye'deki sayılı yarışmalardan biri olur" diye konuştu.

Ödüller taktim edildi

Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Bin 400 sporcunun yarıştığı Gazi Yarı Maratonu kadınlar kategorisinde, Kasımpaşa Spor Kulübü Derneği'nden Ümmü Kiraz birinci, Fatma Demir ikinci, Remziye Temel üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere kupalarını ve ödüllerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi. Gazi Yarı Maratonu Erkekler kategorisinde, ilk üçe giren Ramazan Özdemir'e, Alper Demir'e ve Yavuz Ağrılı'ya kupalarını ve ödüllerini, Gaziantep Valisi Davut Gül, takdim etti.

Gazi Yarı Maratonu Erkekler 33-39 yaş: Koray Het, Hamza Küçük, Vasıf Ercüment Erbaş, Erkekler 40-44 yaş: Hami Gümüş, Zafer Demirkıran, Ahmet Özpınar, Erkekler 45-49 yaş: Nihat Özkaymak, Yavuz Yıldız, Ramazan Erhan, Erkekler 50-54 yaş: Mustafa Buldum, Bahattin Arslan, Gökhan Güney, Erkekler 55-59 yaş: Ali Turan, İbrahim Koçak, Halil Arpacı, Erkekler 60-64 yaş: Ayhan Tufan, Necmi Tadır, Ferit Gündoğdu ve Erkekler 65 ve üzeri; Hasan Uludağ, Yaşar Çanta, Ali Özyiğit dereceye girdi. Kadınlar 35-39 yaş: Berrin Ayhan, Kadınlar 40-44 yaş: Duygu Kaplan, Arzu Ökke, Cevriye Tunç Oturmaz, Kadınlar 45-49 yaş: Muberra Aslan, Naile Alaçamlı, Zehra Çelebi ve Kadınlar 55-59 yaş: Belma Güngör, Çiğdem Besler, Sara Poyraz ödül kazandı.

Gazi Yarı Maratonu Takım yarışmalarında ise birinci Tarsus Gençlik Spor Kulübü Derneği, ikinci Gaziantep Masterler Atletizm Spor Kulübü, üçüncü Mzs Team-Garanti Rum oldu.

Halk Koşusu'nda ise ilk 10'a girenler, bisikletle ödüllendirildi.

Gazi Yarı Maratonu'nda,kadınlarda ve erkeklerde birinciye 6 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye 2 bin lira para ödülü verildi, Gazi Halk Koşusu'nda ise ilk 10'a girenler, bisikletle ödüllendirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA