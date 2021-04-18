Gaziantep-Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep'te yardımcı antrenör Rui Mota, üst sıralardan kopmamak adına 7 final maçlarının olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep'te yardımcı antrenör Rui Mota, üst sıralardan kopmamak adına 7 final maçlarının olduğunu söyledi.

Mota, Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını ifade etti.

İlk yarıda istedikleri bazı şeyleri yerine getiremediklerini aktaran Mota, "Karşımızda, burada puan veya puanlar almak isteyen bir ekip vardı. Daha çabuk ve konsantre oynamalıydık. Bunları yapamadığımız için maçın hemen başında gol yedik. Daha sonra oyunun kontrolünü aldık ama yine de çok hızlı oynayamadık." diye konuştu.

İkinci yarıda farklı bir takım haline büründüklerini dile getiren Mota, üst sıralardan kopmak istemediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim 7 final maçımız var. Bu maçlarda ilk dakikadan itibaren iyi ve konsantre oynamalıyız. İkinci yarıda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Kontrataktan bir gol yedik. Golden önce faul vardı. Bunu bahane için söylemiyorum. Orada Dicko'ya yapılan faulde düdük çalınmadı. Eğer o çalınsa durum farklı olabilirdi. Biz bahane üretmiyoruz, olanları söylüyoruz. Şimdiye kadar yapılan bu tür hatalardan dolayı 10 puan kaybettik. İkinci yarıda iyi oynuyorduk. Beraberliği de daha erken yakalayabilirdik. Beraberliği bulduktan sonra da pozisyonlar bulduk. Biraz daha dikkatli olsaydık galibiyet alabilirdik. Bundan sonraki tüm lig maçlarını, ikinci yarıdaki gibi oynayıp bunu da karşılaşma geneline yaymaya çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar