Gaziantep'in tarihi yerleri eski canlılığına kavuştu

Korona virüs sürecinde uzun süredir turistlere hasret kalan Gaziantep esnafı, kısıtlamanın kalkmasıyla eski günlerine dönmeye başladı.

Korona virüs sürecinde uzun süredir turistlere hasret kalan Gaziantep esnafı, kısıtlamanın kalkmasıyla eski günlerine dönmeye başladı.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve kentin işlek caddelerinden olan Gaziler'de yaşanan yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. Vakaların düşüşe geçmesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar tarihi yerlere akın etti.

"İşlerimiz güzel çok şükür"

Gaziantep'in en gözde yerlerinden olan tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda esnaf, gelen turistlerden memnun. Tarihi çarşıda uzun yıllardır bakırcılık yapan İlkay Açıkalın, müşteri akışından memnun olduklarını ifade etti. Kısıtlamaların kalkmasıyla insanların alışveriş için çarşıya gelmeye başladığını belirten Açıkalın, "Satışlarımız çok şükür iyi oldu. Yasakların kalkmasıyla insanlar kendini dışarıya attı ama yine maske ve mesafe kurallarına uyuyorlar. Gelen müşterilerimizden memnunuz. İnsanlar evde sıkıldı, parası da evinde, cebinde kaldı çoğu kişinin. Tabii etkilenenler de oldu iş konusunda, etkilenmeyen kişiler geliyor buraya alışverişlerini yapıyor, güzel işlerimiz çok şükür" dedi.

"Almancıları bekliyoruz"

Gaziantep'te Almacılar Pazarı'nda kuruyemişçilik yapan Fatih Özsefil, yerli ve yabancı turistlerin gelmeye başlamasının esnafın işlerine yansıdığını kaydetti. Kısıtlamaların kalkmasıyla sınır kapılarının açıldığına da dikkat çeken Özsefil, "İster istemez kısıtlamaların kalkması faydalı oldu. Eskiden burada kargo falan yapıyorduk, sınır kapıları açıldı şimdi yabancılar falan geliyor yurtdışından. Turistler İstanbul'dan Antalya'dan geliyor. Almancı sezonu da yaklaştı onlar da iki hafta sonra gelirler. Onları bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı