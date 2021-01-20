Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı
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Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı

20.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:46

Gaziantep Futbol Kulübü Marius Sumudica'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Portekizli Ricardo Sa Pinto'yu oturttu ve başarılı çalıştırıcıyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK, Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli teknik direktörle bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

"BAŞARILI BİR KARİYER DİLİYORUZ"

48 yaşındaki Sa Pinto, kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi ile yöneticiler Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan'ın katıldığı törenle resmi sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto'ya kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı

RICARDO SA PINTO KİMDİR?

10 Ekim 1972 tarihinde Portekiz'in Porto kentinde dünyaya gelen Ricardo Sa Pinto, futbolculuk kariyerinde gösterdiği performansla ülkesinin unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Kariyeti boyunca 45 kez Portekiz A Milli Takımı'nın formasını terleten Ricardo Sa Pinto, teknik direktörlük kariyerinde de Portekiz'in Braga ile Sporting, Belçika'nın Standard Liege, Polonya'nın Legia Varşova, Sırbistan'ın Kızılyıldız gibi takımlarında görev yaptı. Ricardo Sa Pinto, kariyerinin en önemli başarısını ise Galatasaraylı Luyindama'nın eski takımı Standard Liege ile Belçika Kupası'nı kazanarak yaşadı.

Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları (1)
MİSAFİR: Hayırlı olsun inşAllah. . . Başarılar dilerim
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