Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir evinde ağırladığı Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Gaziantep FK, ilk haftadaki Galatasaray yenilgisi sonrasında oynadığı 10 maçta mağlubiyet almadı. Başakşehir ise Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye farklı mağlup olduktan sonra bir darbe de ligde almış oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı ve Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren goller 44. dakikad Mirallas ile 74. dakikada Muhammet'ten geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 56. dakikada Crivelli kaydetti.

SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça taşıyan (4 galibiyet, 6 beraberlik) ve ligdeki en uzun serinin sahibi olan Gaziantep puanını 18 yaparken, ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından 4 maçtır kazanamayan Başakşehir 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK evinde Fenerbahçe ile karşılaşacakken, 13. haftayı bay geçecek olan Başakşehir bir sonraki maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.