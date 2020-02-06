: Gaziantep FK'lı futbolcu Maxim kendine güveniyor

06.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:16

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05'den ara transfer döneminde kiralanan ve görev aldığı ilk Süper Lig maçında takımına 2 golle katkı sağlayan Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, adından söz ettirmek istiyor.

Ara transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala takıma dahil edilen ve geldikten birkaç gün sonra Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de görev alan Rumen orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla takımını sırtladı. Takımının etkili hücumlarında önemli rol oynayan ve bunu 2 golle süsleyen Maxim, transfer sürecini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yaptığı açıklamada, teknik direktör Marius Sumudica'yı yakından tanıdığını ve Gaziantep ekibine dahil olmasında teknik heyetin etkili olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Maxim, Sivasspor maçındaki performansı hakkında, "Önemli olan şey takımıma yardımcı olabilmek. Başarılı da olduğumu düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum." diye konuştu.

Gaziantep FK'ye transfer sürecinin çok hızlı gerçekleştiğini ve ama doğru tercih yaptığına inandığını dile getiren Rumen oyuncu, "Takıma katılmadan önce aslında hazırdım. Maç eksiğim olsa da arayı antrenmanlarla kapatıyordum. Ben genel olarak kendine güvenen bir oyuncuyum. Buradaki arkadaşların desteği, adaptasyon sürecimi kolaylaştırdı ve iyi işler çıkardım." ifadelerini kullandı.

"Her maça puan veya puanlar için çıkıyoruz"

Demir Grup Sivasspor maçında takım olarak gösterdikleri performansın önemli olduğunu vurgulayan Maxim, şunları kaydetti:

"Kendi performansım hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Önemli olan benim burada takıma yardım etmemdi. O görevimi başarıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Sivasspor maçında attığım gollerde şans da benin yanımdaydı. Goller bulduğum ve takıma yardım ettiğim için mutluyum. Umarım böyle devam eder."

Maxim, ligin 21. haftasında Beşiktaş ile karşılaşılacağının hatırlatılması üzerine, "Her maça puan veya puanlar için çıkıyoruz. Sahaya çıktığımız ilk andan 90. dakikaya kadar bunun için mücadele ediyoruz." yorumunu yaptı.

"Burada aile ortamı var"

Taraftarın Demir Grup Sivasspor maçında ısınma hareketleri yaparken kendisine büyük sevgi gösterdiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Maxim, şu değerlendirmede bulundu:

"Beni iyi karşıladılar, ben de sahada gösterdiğim performansla onları memnun etmişimdir. Burada aile ortamı var. Umarım gelecek haftalarda daha fazla taraftar gelir ve performansımız böyle devam eder."

Kaynak: AA

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