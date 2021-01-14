Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti

Yeni sözleşme için Gaziantep FK Yönetimi ile anlaşma sağlayamayan ve takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Rumen teknik adam Marius Sumudica, bir süre dinlendikten sonra sezon sonunda bir takım çalıştırabileceğini dile getirdi.

Gaziantep FK ile yollarını ayıran ve Suudi Arabistan'dan çok cazip bir teklif aldığını açıklayan Sumudica henüz bir takımla anlaşabilmiş değil.

Gelen son haberlere göre Sumudica'ya Suudi Arabistan'dan ciddi bir teklif gelmemiş durumda. Romanyalı teknik direktör de yaptığı açıklamalar ile geleceği hakkında konuştu.

Romanya basınına konuşan Sumudica, "Eve dönüp biraz dinlenmek istiyorum. Türkiye ve birkaç yerden teklifler almaya başladım bile. Şu an için Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Şimdilik dinlenme modundayım, ciddi bir projem yok. Sezon sonunda bir takımın başına geçebilirim" sözlerini kullandı.

SUMUDICA'NIN GAZİANTEP FK KARNESİ

Rumen teknik adam, 1,5 sezonda kırmızı-siyahlı ekibin başında 51 lig müsabakada görev aldı. Bu maçlarda 19 galibiyet, 20 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 77 puan toplayan Sumudica'nın öğrencileri, 80 gol attı, kalesinde de 69 gol gördü. Sumudica, takımın başında çıktığı karşılaşmalarda maç başına 1,50 puan ortalamasını yakaladı.