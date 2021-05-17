Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun sona ermesiyle beraber Gaziantep Futbol Kulübü'nde aralarında Muhammet Demir, Güray Vural, Papy Djilobodji ve Kevin Mirallas'ın bulunduğu 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun sona ermesiyle beraber Gaziantep Futbol Kulübü'nde aralarında Muhammet Demir, Güray Vural, Papy Djilobodji ve Kevin Mirallas'ın bulunduğu 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Bu sezon, Süper Lig'de ikinci kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, 42 haftalık zorlu maratonu 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyetle tamamladı. Sezona Rumen teknik adam Marius Sumudica ile başlayan kırmızı-siyahlılar, ligi Portekizli Ricardo Sa Pinto yönetiminde 58 puanda tamamladı. Sezonun sona ermesiyle beraber kırmızı-siyahlı ekipte yaprak dökümü de başladı.

10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Gaziantep ekibinde 2020-2021 sezonun tamamlanmasının ardından Muhammet Demir, Kevın Mirallas, Amadej Vetrih, Andre Sousa, Bilal Başacıkoğlu, Papy Djilobodji, Güray Vural, Junior Morais, Mirza Cihan ve Roderick Miranda'nın sözleşmeleri de sona erdi. Sözleşmeleri sona eren futbolcular arasında yer alan, bu sezon attığı 15 gol ve yaptığı 6 asistle yıldızlaşan Muhammet Demir ile yola devam etmek isteyen Kırmızı-siyahlılar, bu futbolcu için kulübü Başakşehir ile görüşme yapacak. Gaziantep ekibi, sözleşmesi biten Mirza Cihan, Kevın Mirallas, Papy Djılobodji ve Güray Vural'a da yeni sözleşme önerecek.

Gaziantep FK, yeni sezon kadro çalışmalarına ise yeni başkan ve yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından hız verecek. - GAZİANTEP

Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü böyle anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü böyle anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Hepiniz hakkınızı helal edin
Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Hepiniz hakkınızı helal edin
Pandemi Gaziantep'teki şampiyonluk kutlamalarını da vurdu
Pandemi Gaziantep'teki şampiyonluk kutlamalarını da vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Lale Karabıyık Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Sibel Can Hande Erçel Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 16:00:33. #1.15#

title