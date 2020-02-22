Gaziantep FK: 1-1

22.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:06

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Özgür Ertem (xx), Samet Çiçek (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xx), Titi (xxx), Alpaslan (xx), Berkan (xx), Halil (xx), Soner (xx), Castro (xx) (Dk. 79 Borges x), Serdar (xx), Napoleoni (xxx) (Dk. 90+1 Mossoro), Wilczek (x) (Dk. 66 Jerome xx)GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Günay (xxx) - Oğuz (xx), Djilobodji (xxx), Kana Bıyık (xx), Toşca (xx), Morais (xxx), Maxim (x) (Dk. 85 Diarra x), Sousa (x) (Dk. 85 Chibsah), Twumasi (xxx), Muhammet (x) (Dk. 73 Kenan x), Kayode (xx)GOLLER: Dk. 71 Jerome (Göztepe) - Dk. 90+1 Diarra ( Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Dk. 36 Serdar, Dk. 90+2 Alpaslan (Göztepe) - Dk. 46 Sousa, Dk. 58 Maxim, Dk. 63 Sumudica (Teknik Direktör), Dk. 63 Kayode (Gaziantep FK)

Süper Lig'de geçen hafta İttifak Holding Konyaspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen Göztepe, son dakikada yediği golle Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kaldı: 1-1. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 71'inci dakikasında Jerome kafayla perdeyi açtı. Ancak pes etmeyen konuk takım uzatma dakikalarında Diarra'nın golüyle mağlubiyetten kurtuldu. Göztepe bu sonuçla 34 puana yükselirken, Gaziantep FK ise puanını 31 yaptı.16'ncı dakikada Sousa'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içindeki Djilobodji'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.17'nci dakikada Alpaslan'ın uzun pasında topla buluşan Serdar, ceza sahası içinde topla bir süre ilerledikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.19'uncu dakikada Soner'in ceza sahası dışından attığı sert şutta top yandan dışarı çıktı.26'ncı dakikada Maxim'in ceza sahasına gönderdiği top, Muhammed'in ardından Kayode'ye geldi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Beto'nun kurtardığı top Alpaslan'a çarpıp kornere çıktı. 50'nci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Soner topu yerden ortaladı. Ancak Göztepeli hiçbir oyuncu meşin yuvarlağa dokunamadı, net fırsat kaçtı.68'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Kayode'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.71'inci dakikada Göztepe golü buldu. Soner'in kullandığı kornerde topa kale önünde kafayla vuran Jerome, fileleri havalandırdı: 1-0.80'inci dakikada Gaziantep FK tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kenan'ın şutunda top az farkla auta çıktı.82'nci dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Hızlı gelişen Göztepe atağında Serdar kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Serdar'ın vuruşunda Günay topu son anda kornere çeldi.90+1'inci dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Twumasi'nin kullandığı serbest vuruşta Diarra'nın kafa vuruşunu Beto çıkardı, ancak çizgiyi geçen top gol değeri kazandı: 1-1.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da hanelerine 1'er puan yazdırdı.

Kaynak: DHA

- İzmir