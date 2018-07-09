Gaziantep Basketbol, Doğan Şenli'yi Transfer Etti
Gaziantep Basketbol takımı, geçtiğimiz sezon Eskişehir basketbol takımında oynayan pivot Muhammed Doğan Şenli’yi transfer etti.
Gaziantep Basketbol takımı, geçtiğimiz sezon Eskişehir basketbol takımında oynayan pivot Muhammed Doğan Şenli'yi transfer etti.
Kulübün internet sitesinden duyurulan transferde Gaziantep Basketbol takımının 2.05 santimetre boyundaki pivot ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz 1992 doğumlu 2.05cm boyundaki pivot pozisyonunda görev yapmakta olan Muhammed Doğan Şenli ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Şenli 2012-2014 Tofaş, 2014-2017 Beşiktaş Sompo Japan son olarakta geçtiğimiz sezon Eskişehir Basket forması giymiştir. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi. - GAZİANTEP
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