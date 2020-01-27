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Gaziantep Basketbol'dan yollarını ayırdığı Crawford'a teşekkür mesajı

Gaziantep Basketbol, yollarını ayırdığı ABD'li oyuncu Andrew Crawford'a teşekkür etti.

27.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:10
Gaziantep Basketbol'dan yollarını ayırdığı Crawford'a teşekkür mesajı

, yollarını ayırdığı ABD'li oyuncu Andrew Crawford'a teşekkür etti.

İtalya temsilcisi AX Armani Exchange 'a transfer olan Crawford'un sözleşmesinin, anlaşmalı olarak sona erdirildiği belirtilen kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Drew Crawford'a takımımıza vermiş olduğu hizmetler sebebiyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA
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