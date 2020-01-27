Gaziantep Basketbol'dan yollarını ayırdığı Crawford'a teşekkür mesajı

27.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:10

Gaziantep Basketbol, yollarını ayırdığı ABD'li oyuncu Andrew Crawford'a teşekkür etti.

İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a transfer olan Crawford'un sözleşmesinin, anlaşmalı olarak sona erdirildiği belirtilen kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Drew Crawford'a takımımıza vermiş olduğu hizmetler sebebiyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA