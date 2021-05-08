Gaziantep Basketbol'da play-off sevinci
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Gaziantep Basketbol'da play-off sevinci

Gaziantep Basketbol'da play-off sevinci
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'ni 45 puanla tamamlayan Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, play-off'larda gidebilecekleri yere kadar ilerlemek istediklerini söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'ni 45 puanla tamamlayan Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, play-off'larda gidebilecekleri yere kadar ilerlemek istediklerini söyledi.

Markovic, AA muhabirine, dün Bahçeşehir Koleji ile ertelenen lig maçını da gerçekleştirerek ligi tamamladıklarını ifade etti.

Genel itibariyle çok ciddi sakatlıklar yaşamadan ligi kapattıklarını anlatan Markovic, "Dün oynanan ve 88-77 kazandığımız Bahçeşehir Koleji maçının hemen başından itibaren farkın açılmasını sağladık. Bu da bize kolay bir maç olacağını gösterdi. Maç içerisinde rahatladığımız ve rakibe çok rahat sayılar üretme imkanı bulduğumuz zamanlar da oldu. Sonuçta ligi galibiyetle kapatmış olduk." dedi.

Çok mutlu olduğunu aktaran Markovic, şöyle devam etti:

"15 galibiyetle play-off'lara kalmayı başardık. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kulübümdeki ve ligin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artık play-off'larda başarılı olmak için çalışmalara başlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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