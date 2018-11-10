Gaziantep Basketbol - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 76-60
Gaziantep Basketbol, ligde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 76-60 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki mücadelede Gaziantep Basketbol, sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 76-60 yendi.
Bu sonuçla Gaziantep Basketbol 3. galibiyetini aldı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece ise 3. yenilgisini yaşadı.
Karşılaşma iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı. Karşılaşmanın 5. dakikasından sonra hücumda etkinliğini arttıran Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren ev sahibi takım, soyunma odasına 37-29 üstün gitti.
Gaziantep Basketbol, üçüncü periyodunu 54-49 üstün geçtiği karşılaşmadan 76-60 galip ayrıldı.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Erşan Kartal, Seher Ayşe Nur YYazıcıoğlu, Can Mavisu
Gaziantep Basketbol: James 18, Orhan Hacıyeva 2, Murat Göktaş, Vasiliauskas 21, Yunus Çankaya, Kadir Bayram 2, Jekiri 4, Tomas 6, McKissic 13, Can Uğur Öğüt 6, Doğan Şenli 4 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Arda Erdoğan, Williams 28, Armstead 3, Merthan Mutlu 5, Oğulcan Baykan 2, Tiby 2, Eldridge 14, Hayes 6, Berkay Candan, Uğur Hortum
1. Periyot: 20-15
Devre: 37-29
3. Periyot: 54-49
Beş faulle çıkan: 37.10 Armstead (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol)