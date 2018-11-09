Gaziantep Basketbol - Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 76-60

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Erşan Kartal, Can Mavisu, Seher Ayşe Nur YYazıcıoğlu

GAZİANTEP BASKETBOL: James (18), Haciyeva (2), Vasiliauskas (21), Kadir (2), Jekiri (4), Tomas (6), McKissic (13), Can (6), Doğan (4)

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Williams (28), Armstead (3), Merthan (5), Oğulcan (2), Tiby (2), Eldridge (14), Hayes (6)

1'İNCİ PERİYOT: 20-15

İLK YARI: 37-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-49

5 FAUL: Armstead (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 76-60 mağlup etti.

Karşılaşmaya ev sahibi takım etkili başladı. Vasiliauskas'ın sayılarıyla öne geçen Gaziantep Basketbol oyunun kontrolünü bırakmadı. Rakip takım Willams'ın sayılarıyla oyuna denge getirmeye çalışırken, ilk periyot 20-15 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

2'nci periyotta da ev sahibi takım etkili oyununu sürdürdü. Gaziantep Basketbol, James'in sayılarıyla farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise Williams'ın sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. İlk yarı 37-29 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda da Gaziantep Basketbol oyunun kontrolünü bırakmadı. Aradaki farkı Vasiliauskas ve Jekiri'nin sayılarıyla 16 çıkaran ev sahibi takım özellikle savunma ribauntlarında etkili oldu. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise Williams'la oyuna tutunmaya çalıştı. Bu periyot 54-49 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin son periyodunda da Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle devam etti. Konuk takım bu periyotta sayı üretmekte zorlandı. Karşılaşma 76-60 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlandı.