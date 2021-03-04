Gaziantep Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş'a karşı takımına güveniyor

Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, karşılaşmayı kazanabilecek kaliteye sahip olduklarını belirtti.???????

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, geçen hafta Gençlerbirliği karşılaşmasında alınan galibiyetin anlamına işaret ederek, son haftalarda yaşanan şanssızlıkların sona ermesini diledi.

Gençlerbirliği maçındaki azim ve mücadeleden dolayı memnuniyetini aktaran Büyükekşi, bu hafta Beşiktaş ile yapılacak maçla ilgili şunları kaydetti:

"Beşiktaş karşılaşmasında futbol seyir zevki üst düzeyde olacak. Beşiktaş şu an da ülkemizin en iyi futbolunu oynayan takımlar arasında yer alıyor. Biz de sezon başından bu yana gösterdiğimiz performansla adımızdan söz ettirmeyi başarmış bir takımız. Rakibimize büyük saygımız bulunuyor ancak bu karşılaşmayı kazanabilecek bir kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Her maç olduğu gibi tek dileğimiz hakem hatalarını konuşmayız ve sahadaki futbolun önüne hiçbir şey geçmez. Teknik Direktörümüz Sa Pinto'ya da tüm oyuncularımıza da gönülden inanıyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yaparak, Gaziantep şehrimize puan veya puan hediye edeceklerdir. Sahada taraflı tarafsız herkese zevk veren bir futbol anlayışı olacağına inanıyorum. İnşallah dostça bir karşılaşma izleriz, elbette ki en büyük hedefimiz puan veya puanlarla ayrılabilmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar