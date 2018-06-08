Gaziantep Bakan Eroğlu PKK'lıların Çanlarına Ot Tıkadık Ek

Bakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadık/EK

GAZİANTEP VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kilis'teki temaslarının ardından Gaziantep'e geçti. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Eroğlu, Vali Ali Yerlikaya tarafından karşılandı. Makamda kente ilişkin bilgi alan Bakan Eroğlu, "Mazotun yarısını biz veriyoruz ama bazılarının haberi yok. 'Mazotu şuna vereceğim' diyor. Günaydın. Yarısını biz devlet olarak ödüyoruz. Haberi yok. 'Gençlerin, çocukların hastane giderlerini parasız yapacağım.' diyor. Goodmorning ey Muharrem. Yapılan çalışmaları bilmiyorlarö dedi. Eroğlu, kentte temeli atılacak 9 tesisin yatırım tutarının 668 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Gaziantep Milli Mücadele Tabiat Parkı'nın yapım protokolü, Bakan Eroğlu, Vali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından imzalandı. Bakan Eroğlu, valilik ziyaretinin ardından DSİ yatırımlarının toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Eroğlu, "Türkiye çok büyüyor. Türkiye hükumetimiz döneminde yaklaşık 4 kat büyüdük. Geçen yıl G20 ülkeleri arasında en fazla büyüyen Türkiye'dir. Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Güney sınırımızda bir terör devleti kurmak istediler batı bunlara silah veriyor. Oyunun birinci perdesi Fırat Kalkanı'yla suya düştü. İkinci plan Zeytin Dalı Harekatı'yla suya düştü. Planları bitmiyor. Yeni plan Türkiye'yi ekonomik açıdan zora sokmak 24 Haziran'da bu oyunu da bozacağızö diye konuştu.

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından 'Orman Mahallelilerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları'nı dağıtarak Şehreküstü Konakları'nda düzenlenen iftara katıldı.