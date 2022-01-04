Gaziantep ALG Spor, Trabzon'a konuk olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep ALG Spor, Trabzon'a konuk olacak

Gaziantep ALG Spor, Trabzon'a konuk olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

T. Kadınlar Futbol Süper Lig'i B grubunda yer alan Gaziantep ALG Spor, 4. haftada ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor'a konuk olacak.

GAZİANTEP (İHA) - T. Kadınlar Futbol Süper Lig'i B grubunda yer alan Gaziantep ALG Spor, 4. haftada ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor'a konuk olacak.

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalar ile birlikte devam edecek. Kadınlar Futbol Süper Lig B grubunda yer alan Gaziantep ALG Spor, 4. haftada ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor'a konuk olacak.

Ligde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan ve 19 gol atarak kalesinde gol görmeyen ALG Spor, deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hasan Vural, yönetiminde yoğun tempoda sürdürüyor. Hasan Celal Güzel Futbol Sahası'nda yaptığı antrenman ile Trabzon hazırlıklarını sürdüren Sarı-grili takım, rakibiyle Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. - GAZİANTEP

Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi

Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi

 Daha 24 saat dolmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor

Daha 24 saat dolmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor

 Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title