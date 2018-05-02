Gazeteciler ve Sanatçılar, Ordu'nun Tanıtımı İçin Bir Araya Geliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Ordu Kültür ve Medya Kurultayı 3-5 Mayıs Tarihleri arasında Ordu'da yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Ordu Kültür ve Medya Kurultayı 3-5 Mayıs Tarihleri arasında Ordu'da yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un destekleriyle gerçekleşecek kurultayda bir birinden ünlü ulusal ve yerel gazeteciler yer alacak.
"BÖLGEMİZİN İNCİSİNİ TÜM TÜRKİYE'YE TANITACAĞIZ"
Bu kurultaya film yapımcıları, sinema oyuncuları ve ünlü yönetmenlerde katılacak. 81 ilden 110 yerel gazeteci Orduya gelerek Ordunun tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacak. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Karadeniz Bölgemizin İncisini yerel ve ulusal gazetecilerle tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Ülkemizin en güzel illerinden birisi olan Ordu ilimizin kültürel değerleri ve turizm değerleri tanıtılacak. Bu programa ünlü gazeteciler ve sanat dünyasından önemli isimler katılacak" diye konuştu.
Kurultaya katılacak bazı isimler şöyle;
Bülent Aydemir- Haber Türk Gazetesi Ankara Temsilcisi
Mehmet Acet- Kanal 7 Ankara Temsilcisi
Hadi Özışık- İnternet Haber Genel Yayın Yönetmeni
Deniz Zeyrek- Hürriyet Gazetesi Yazarı
Sedat Bozkurt- Fox Tv Ankara Temsilcisi
Hacı Yakışıklı- Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi
Fatih Atik- ATV Ankara Haber Koordinatörü
Hasan Öztürk- Ülke Tv Genel Yayın Yönetmeni
Bayram Zilan- Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi
Ekrem Kızıltaş- Takvim Gazetesi Yazarı
Yusuf Ziya Cömert- Karar Gazetesi Ankara Temsilcisi
İbrahim Erdoğan- Haber7 Genel Yayın Yönetmeni
Serra Timur- Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni
Rahim Er- Türkiye Gazetesi Yazarı
Aynı zamanda Osman Sınav, Birol Güven, Mesut Uçakan ve usta Yeşilçam oyuncularının yanı sıra ünlü dizi oyuncuları da katılacak.