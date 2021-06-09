Gazeteci Nejat Bekmen, son yolculuğuna uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Hürriyet Ege Yazı İşleri Müdürü Nejat Bekmen'in cenazesi toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Hürriyet Ege Yazı İşleri Müdürü Nejat Bekmen'in cenazesi toprağa verildi.

Bekmen'in cenazesi, hastaneden alınarak Doğançay Mezarlığı'na getirildi. Cenaze, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi. Törene Hürriyet Gazetesi Ege Temsilcisi Deniz Sipahi'nin de aralarında olduğu basın mensupları ile ailesi katıldı.

Bekmen, 20 gündür, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu.

Mesleğe 1982'de Yeni Asır'da başlayan Bekmen, Rapor ve Sabah gazetelerinde de çalışmıştı. Gazeteci Resmiye Bekmen ile evli olan Nejat Bekmen'in 2 çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol