Son dakika haberi! Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı
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Son dakika haberi! Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı

Son dakika haberi! Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: GAZETECİ Emre Erciş evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafında silahlı saldırıya uğradı.

GAZETECİ Emre Erciş evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafında silahlı saldırıya uğradı. Silivrikapı'da bulunan evinin önünde saldırıya uğrayan Erciş'in İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. 

Olay, saat 12.30 sıralarında Fatih Silivrikapı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gazeteci Emre Erciş evinin önünde motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Erciş, bacağından yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş'in İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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