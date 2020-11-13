Gastronominin yeni gözdesi tavuk

Gastronominin yeni gözdesi tavuk Kırmızı etin tahtına kurulan ciğere tavuk alternatifi Gastronomi kenti Gaziantep'te ciğerin kilogram fiyatı son iki ayda yüzde 20 oranında zamlanarak 80 TL olmasının ardından ise daha ucuz ve uygun olan tavuk ürünlerine ait dürümlere yöneldi.

Gastronominin yeni gözdesi tavuk

Kırmızı etin tahtına kurulan ciğere tavuk alternatifi

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'te ciğerin kilogram fiyatı son iki ayda yüzde 20 oranında zamlanarak 80 TL olmasının ardından ise daha ucuz ve uygun olan tavuk ürünlerine ait dürümlere yöneldi. Ciğer ve et kebabın ardından tavuk kebabı da Gazianteplilerin ilgisini görüyor.

Gastronomi kenti ve kebap diyarı Gaziantep'te ciğerin kilogram fiyatının 2 ay içerisinde 80 TL'ye yükselerek, kilosu 50 TL'ye satılan eti geçmesi üzerine ise 100 gram ciğer dürümünün 25 TL ve üzerinden satılmaya başlanmıştı. Fahiş fiyatların ardından ise vatandaşlar daha uygun ve ucuz olan tavuk ürünlerine yönelerek, ciğere göre 5 kat daha ucuz olan tavuk kebabına ilgi gösteriyor. Tavuk kebabının dürüm olarak fiyatı 6-12 TL arasında satışa sunulurken, porsiyon olarak ise 15-20 TL da satılıyor.

"Vatandaş tavuk dürümüne yöneldi"

Vatandaşların ciğer fiyatının artması sonrası vatandaşların tavuk ürünlerine ait dürümlere yöneldiğini ifade eden restoran işletmecisi Müslüm Yüksel, " Ciğer'e son 2 ayda zam geldi. Ciğer 65 TL'den 80 TL'ye yükseldi. Ciğer 2 ayda 20 TL gibi bir zam aldı. Bu zam vatandaşa yansıyacak ama maalesef vatandaşımızın iç gündeminde değil. Artış aslında dürüme 1 ya da 2 TL gibi fark etmesi lazım ancak esnaflarımız fahiş fiyatlarla 100 gram ciğeri 25 TL gibi fahiş fiyatlardan satıyorlar. Biz esnaflar olarak karlarımızdan biraz fedakarlık yapabilirsek vatandaşa bu zamda çokta sıkıntı yaşatmayız. Ancak bu olmuyor maalesef, vatandaşta bu zamlardan sonra tavuk ürünlerine ait dürümlere yöneldi" dedi.

"Aslında ciğer dürümünün maliyeti 10 TL"

Ciğer dürümünün maliyetinin aslında 10 TL olduğunu ve restoranların fahiş fiyatlarla sattığından dolayı vatandaşların tavuk dürümüne yöneldiğini belirten restoran işletmecisi Müslüm Yüksel, " En kaliteli kuzu ciğeri 80 TL. Ciğer şişinin içerisine belli miktarda kuyruk yağı katılır. Gaziantep'te 2 şiş bir ekmek olarak satılıyor. Yani yüzde 20 oranında da kuyruk yağı var. Kuyruk yağının maliyeti 40 TL bu da fiyatın düşmesini sağlaması lazım. Onu da geçelim içinde kuyruk yağı olmasın hepsi ciğer olsun. Tüm restoranlarda standarttır, bir dürüm içerisinde 100 gram ciğer bulunur. Ciğer'in kilosu 80 TL, dürüm içerisine katılan 100 gram ciğer 8 TL. 1 TL ekmek ve 1 TL'de salata olsun en fazla ciğer dürümünün maliyeti 10 TL olması lazım. Ancak çoğu restoranlarda ciğer dürümü fahiş fiyatlarla 25 TL'den satılıyor. Bu yüzden de vatandaşlar daha ucuz olan tavuk ürünlerine ait dürümleri tercih ediyor. Tavuk ürünlerine ait dürümlerden 6 TL'den başlıyor. Vatandaşlar, uygun ve ucuz olduğu için tavuk dürümlerini tüketiyor" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar ne yediklerini ne kadar yediklerini sorsunlar"

Vatandaşların yedikleri hakkında araştırma yapması gerektiğini böylelikle de fiyatların düşeceğini söyleyen restoran işletmecisi Müslüm Yüksel, "Vatandaşlarımız yedikleri hakkında araştırma yapsınlar. Dürümün içerisinde kaç gram ürün var, kilogramı ne kadar gibi sorular sorsunlar ve farkı görsünler. Böylelikle fahiş fiyatlar ortaya çıkar. Aslına bakılırsa et ucuz, ancak esnaflar yükseltiyor. Bu yüzden de vatandaş ciğer yerine tavuk yiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR