Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali için tanıtım toplantısı düzenlendi

Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali için tanıtım toplantısı düzenlendi 17 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde Zafer Meydanı'nda yapılacak olan 3. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali için tanıtım toplantısı düzenlendi

AFYONKARAHİSAR - 17 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde Zafer Meydanı'nda yapılacak olan 3. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın tanıtımına katkı sağlamak, kaybolmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerin modern tekniklerle yeniden turizm tesislerinin mönülerinde yer almasını sağlamak amacıyla Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde Türkiye Aşçılar Federasyonu ile Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği organizasyonluğunda Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali düzenlenecek. 14-17 Ekim tarihlerinde Zafer Meydanı'nda yapılacak festival için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan ve Afyonkarahisar'ın son zamanlarda yapılan organizasyonlarla Türkiye'de en çok sözü edilen şehirlerden olduğuna değinen Vali Gökmen Çiçek, "Afyonkarahisar'da kültür, tarih, spor ve gastronomi zaten olmazsa olmazımız. Yapılan bütün çalışmalar hem ulusal basında hem yerel basında Afyonkarahisar tüm Türkiye'de duyulmakta ve gıptayla izlenilen bir şehir haline dönüştürülmektedir. Biz Afyonkarahisar'da her gün yeni bir organizasyon yaparken gastronomi bizim olmazsa olmazımız, unutamayacağımız ve hiçbir zaman geride bırakamayacağımız bir unvanımız. Biz bunun yanına yeni unvanlar da ekleyeceğiz biliyoruz. Ama gastronomi unvanımız Türkiye'de ilk 3 il arasında olmamız, dünyada 36 şehir arasında olmamız bizlerin başımızın tacı olduğu gibi bizleri her yerde gururlandırmaktadır" dedi.

Basın mensuplarından gelen soruların yanıtlanması ile toplantı sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas