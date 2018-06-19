Gaski Su Borçlarını Yapılandırıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler 7143 sayılı kanun kapsamında su borçlarının yapılandırılması işlemlerine başlandığını, vatandaşlarının bu fırsatı mutlaka değerlendirmesi gerektiğini bildirdi.

Sönmezler yaptığı açıklamada, 7143 Sayılı Kanunun 31.03.2018 tarihinden önceki su borçlarını kapsadığını, peşin ödemelerde gecikme faizinin yüzde 90 indirileceğini belirtti.

Bu yapılandırmanın su borcu olanlar için gerçekten güzel bir fırsat olduğunu dile getiren Sönmezler, "Gaziantep'te yaşayan vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmesi gerekir. Peşin ödemeler büyük avantaj sağlıyor. Yine iki taksit ödemelerde de gecikme faizinden yüzde 50 indirim sağlanacak. Taksitli ödemeler için 6 aydan 18 aya kadar taksit imkanı bulunmaktadır. Yapılan taksitler iki ayda bir ödenecek. Abonelerimizin yapılandırma için kimlik bilgileri ile birlikte GASKİ Genel Müdürlüğü Merkez binasına veya Karataş şubemize müracaat etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sözmezler, açıklamasında ayrıca yapılandırma müracaatlarının 3 Temmuz Salı günü mesai bitiminde sona ereceğini anımsattı.