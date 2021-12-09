Garsonun 5 saat rehin aldığı usta: Yere düşünce kaldırıp boğazıma bıçak dayıyordu

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, aynı iş yerinde birlikte çalıştığı garson Kamil Tarık Albayram (25) tarafından bıçakla 5 saat boyunca rehin alınan Lütfü Salma (61), mahkemede yaşadığı dehşeti anlattı. Salma, "Ona saatlerce yalvardım, beni bırakmadı. Saatlerce ayakta duracak halim yoktu ki. Ben yere düşünce kaldırıp boğazıma bıçak dayıyordu" dedi.

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı'ndaki bir restoranda garson olarak çalışan ve iş yerinin üst katındaki dairede kalan Kamil Tarık Albayram, 19 Eylül günü saat 05.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle 2 ekmek bıçağını ustası Lütfü Salma'nın boğazına dayayarak rehin aldı. Restoran çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendi vücudunu kesen, restoranın mutfak kısmında, "Güvenlik kameralarını açın. Kameralar gelsin. Arka taraftaki çıksın oradan. Benim sigortam yok" diye bağıran Albayram, bir süre sonra rehin aldığı ustasıyla çalıştığı iş yerinden çıkarak Sorgun Bulvarı'nın karşı tarafına geçti. Albayram, boğazına bıçak dayadığı Lütfü Salma'yı 800 metre ilerideki alışveriş merkezinin kapısına götürdü. Alışveriş merkezinin girişinde sıkıştırılan Albayram, uzun süre direndi. Sürekli etrafına bakınan Albayram, elinde tuttuğu ekmek bıçak ile Salma'nın boğazını kesti. Bu sırada can havliyle silkelenen Salma, Albayram'ın elinden kurtuldu. Polis tarafından etkisiz hale getirilen Albayram, emniyete götürüldü. Lütfü Salma da hastaneye kaldırıldı.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilerek akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasına karar verip duruşmayı erteledi.