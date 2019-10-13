Gameloft Disney Princess Majestic Quest, iOS, Android ve Windows

13.10.2019 03:20

Disney Princess Majestic Quest artık iOS, Android ve Windows Üzerinden Oynayabilir!

3'lü Eşleştirme Bulmaca Oyununda, Oyuncular Ariel, Jasmine ve Belle ile Krallıklarını Tekrar İnşa Etmeye Çalışacaklar!



Dünyanın önde gelen geliştiricisi ve yayıncılarından biri olan Gameloft, bugün Disney Princess Majestic Quest'in iOS, Android ve Windows üzerinden oynanabilir olduğunu duyurdu.



3'lü Eşleştirme türünü seven oyuncuları ve Disney hayranlarını, Ariel, Yasemin ve Belle'nin macerası bekliyor.



Gece gökyüzünde beliren gizemli ve ışıltılı mücevherlerin yol açtığı sihirli bir fırtına prenseslerin dünyasına davetsiz bir şekilde düştü. Önce yağmur, sonrasında da fırtınaya dönüşerek şiddetlenen bu sihirli fırtına, krallıkta büyük bir hasara yol açtı. Bu durumu düzeltmek ve topraklarını iyileştirmek için kollarını sıvayan Disney prenseslerine yardımcı olmak ise siz oyuncuların desteğine bağlı!



Disney Princess Majestic Quest, Aladdin, Çirkin ve Sebastian gibi Disney'in sevilen ünlü yan karakterleriyle tanışacakları ve yeni, orijinal hikayelere dahil olabilecekleri 3'lü eşleştirme yolculuğuna oyuncuları davet etmektedir.



Birbirinden eğlenceli, bir o kadar da zorlayıcı seviyelerin olduğu yüzlerce bölümde, oyuncular özel yetenekler kullanarak, becerilerini test edebilecekler.



Disney Princess Majestic Quest, birden fazla Disney prensesinin dahil olduğu ilk bulmaca oyunu olarak mobil cihazlara çıkıyor. Yeni gelecek hikayeler, içerik ve karakterler için takipte kalın!



Disney Princess Majestic Quest indirmek için tıklayınız.

Kaynak: Teknotalk.com