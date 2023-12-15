Ariel hangi ülkenin, kimin markası? Ariel İsrail malı mı?

Ariel İsrail malı mı? Ariel hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen son gelişmeler, marka hakkındaki detayların araştırılmasına sebep oluyor. Peki, Ariel İsrail malı mı? Ariel hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Ariel markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Ariel İsrail malı mı? Ariel hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

ARİEL HANGİ ÜLKENİN?

Ariel, Procter & Gamble şirketine ait çamaşır deterjanı markaları arasında yer almaktadır. Procter & Gamble henüz 1946 yılında ilk deterjan markası olan Alo daha sonra Ariel olarak 1967 yılında İngiltere piyasaya çıktı. Kökeni Birleşik Krallık'tan gelmektedir. Bu nedenle Ariel'in ülkesi Amerika Birleşik Devletleri olarak kabul edilmektedir. Ariel, Türkiye'de de Procter & Gamble şirketi tarafından üretilmektedir.