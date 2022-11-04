Fatshark'ın geliştirip yayıncılığını yaptığı yakın dövüş FPS oyunu Warhammer Vermintide 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Warhammer Vermintide 2 sistem gereksinimleri neler? Warhammer Vermintide 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

Çok beğenilen Vermintide''ın devamı olan bu ortaklaşa modlu yakın dövüş fps oyunu muhteşem görselleri ve çığır açıcı aksiyonuyla sınırları zorlamaya geliyor. Peki, Warhammer Vermintide 2 sistem gereksinimleri neler? Warhammer Vermintide 2 kaç GB? İşte detaylar…

WARHAMMER VERMINTIDE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Warhammer Vermintide 2'yi en düşük ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların minimum Intel Core i5-2300 veya AMD FX-4350 işlemciye, 6 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870 ekran kartına sahip olmaları gerekmektedir.

WARHAMMER VERMINTIDE 2 MİNİMUM SİSTME GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-2300 veya AMD FX-4350

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 105 GB kullanılabilir alan

WARHAMMER VERMINTIDE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7- 3770 veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya ATI Radeon R9 serisi

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 105 GB kullanılabilir alan

WARHAMMER VERMINTIDE 2 KAÇ GB?

Warhammer Vermintide 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 105 GB boş depolama alanı gerkemektedir.