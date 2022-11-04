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Warhammer Vermintide 2 sistem gereksinimleri neler? Warhammer Vermintide 2 kaç GB?

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Warhammer Vermintide 2 sistem gereksinimleri neler? Warhammer Vermintide 2 kaç GB?

Fatshark'ın geliştirip yayıncılığını yaptığı yakın dövüş FPS oyunu Warhammer Vermintide 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Warhammer Vermintide 2 sistem gereksinimleri neler? Warhammer Vermintide 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

Çok beğenilen Vermintide''ın devamı olan bu ortaklaşa modlu yakın dövüş fps oyunu muhteşem görselleri ve çığır açıcı aksiyonuyla sınırları zorlamaya geliyor. Peki, Warhammer Vermintide 2 sistem gereksinimleri neler? Warhammer Vermintide 2 kaç GB? İşte detaylar…

Warhammer Vermintide 2'yi en düşük ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların minimum Intel Core i5-2300 veya AMD FX-4350 işlemciye, 6 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870 ekran kartına sahip olmaları gerekmektedir.

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  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core i5-2300 veya AMD FX-4350
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 105 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7- 3770 veya AMD FX-8350
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya ATI Radeon R9 serisi
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 105 GB kullanılabilir alan

Warhammer Vermintide 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 105 GB boş depolama alanı gerkemektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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