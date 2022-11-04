Warhammer Vermintide 2 sistem gereksinimleri neler? Warhammer Vermintide 2 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Fatshark'ın geliştirip yayıncılığını yaptığı yakın dövüş FPS oyunu Warhammer Vermintide 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Warhammer Vermintide 2 sistem gereksinimleri neler? Warhammer Vermintide 2 kaç GB? Detayları haberimizde…
Çok beğenilen Vermintide''ın devamı olan bu ortaklaşa modlu yakın dövüş fps oyunu muhteşem görselleri ve çığır açıcı aksiyonuyla sınırları zorlamaya geliyor. Peki, Warhammer Vermintide 2 sistem gereksinimleri neler? Warhammer Vermintide 2 kaç GB? İşte detaylar…
Warhammer Vermintide 2'yi en düşük ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların minimum Intel Core i5-2300 veya AMD FX-4350 işlemciye, 6 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870 ekran kartına sahip olmaları gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-2300 veya AMD FX-4350
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 105 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7- 3770 veya AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya ATI Radeon R9 serisi
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 105 GB kullanılabilir alan
Warhammer Vermintide 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 105 GB boş depolama alanı gerkemektedir.