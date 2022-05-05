Transfer kesinleşti! Madrid'den Barcelona'ya gidiyor
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İspanyol devi Barcelona'nın elektronik spor kulübü Barça Esports, League of Legends alanında mücadele edecek yeni oyuncu transferini duyurdu. MAD Lions Madrid'in League of Legends ekibinde yer alan orman oyuncusu, Barça Esports'a transfer oldu.
FC Barcelona ve MAD Lions Madrid, Super League Summer Split için Barça kulübüne katılacak olan yeni League of Legends transferini duyurdu. Barça Esports, Hollandalı orman oyuncu Hades'i renklerine bağlamayı başardı.
Hollandalı profesyonel League of Legends espor oyuncusu Hades kullanıcı adlı Maik Jonker, Madrid ile yollarının ayrıldığını duyurmasının ardından Barça Esports ile anlaştıkları duyuruldu. Barça Esports, Hades ile 2023'e kadar sözleşme imzaladığını duyururken, "tarihindeki ilk Barça Esports Split'in sonuçlarını iyileştirmek amacıyla sezon öncesi yeni takım arkadaşlarıyla başlayacak." sözlerine ver verildi.
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23 Aralık 2021 tarihinde MAD Lions Madrid'in League of Legends kadrosuna ormancı olarak katılan Hades, 5 aylık dönem sonunda Madrid'den ayrıldığını duyurdu. Kulüpten ayrıldığı duyurulmasının ardından ise Barça Esports ile 2023 yılına kadar anlaştığı duyuruldu.
Transfer sonrası Hades'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Summer Split'te Barça için oynayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum, LVP'de zirveye ait olduğumuzu gösterme zamanı." açıklamalarında bulundu.