Transfer kesinleşti! Madrid'den Barcelona'ya gidiyor

FC Barcelona ve MAD Lions Madrid, Super League Summer Split için Barça kulübüne katılacak olan yeni League of Legends transferini duyurdu. Barça Esports, Hollandalı orman oyuncu Hades'i renklerine bağlamayı başardı.

BARÇA YENİ LEAGUE OF LEGENDS TRANSFERİNİ DUYURDU

Hollandalı profesyonel League of Legends espor oyuncusu Hades kullanıcı adlı Maik Jonker, Madrid ile yollarının ayrıldığını duyurmasının ardından Barça Esports ile anlaştıkları duyuruldu. Barça Esports, Hades ile 2023'e kadar sözleşme imzaladığını duyururken, "tarihindeki ilk Barça Esports Split'in sonuçlarını iyileştirmek amacıyla sezon öncesi yeni takım arkadaşlarıyla başlayacak." sözlerine ver verildi.

MADRID'DEN BARÇAYA TRANSFER OLDU

23 Aralık 2021 tarihinde MAD Lions Madrid'in League of Legends kadrosuna ormancı olarak katılan Hades, 5 aylık dönem sonunda Madrid'den ayrıldığını duyurdu. Kulüpten ayrıldığı duyurulmasının ardından ise Barça Esports ile 2023 yılına kadar anlaştığı duyuruldu.

"BARÇA İÇİN OYNAYACAĞIMI DUYURMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Transfer sonrası Hades'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Summer Split'te Barça için oynayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum, LVP'de zirveye ait olduğumuzu gösterme zamanı." açıklamalarında bulundu.