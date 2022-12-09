Üye Girişi
Haberi Paylaş

The Last of Us Part 1, PC'ye geliyor! İşte çıkış tarihi ve fiyatı

Gamegar Haberleri

The Last of Us Part 1, PC'ye geliyor! İşte çıkış tarihi ve fiyatı

Naughty Dog'un geliştirip PlayStation PC'nin yayıncılığını yaptığı sevilen PlayStation oyunu The Last of Us Part 1'in PC kullanıcıları ile buluşacağı tarih nihayet belli oldu. Geçtiğimiz aylarda PC'ye geleceği duyurulan The Last of Us Part 1, Steam ve Epic Games Store'da listelenirken çıkış tarihi ve fiyatı da belli oldu.

200'den fazla Yılın Oyunu ödülü sahibi olan The Last of Us'ın duygusal hikaye anlatmının ve unutulmaz karakterlerinin tadını bu kez PC oyuncuları çıkaracak. Steam ve Epic Games Store'da listelenen The Last of Us Part 1'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda PC kullanıcıları ile buluşacağı bildirilen The Last of Us Part 1'in Steam ve Epic Games mağazasında 599 TL ile listelendi.

The Last of Us Part 1, PC'ye geliyor! İşte çıkış tarihi ve fiyatı

The Last of Us Part 1'in PC çıkış tarihi 3 Mart 2023 olarak belirlendi. The Last of Us Part 1, Steam ve Epic Games için çıkış yapacak.

The Last of Us Part 1, PC'ye geliyor! İşte çıkış tarihi ve fiyatı

Enfekte olanlar ve gitgide acımasızlaşmış hayatta kalan insanlarla dolu harap olmuş bir medeniyette oyunun bitkin baş kahramanı Joel, 14 yaşındaki Ellie'yi askeri karantina bölgesinden kaçırmak için tutulur. Ancak ufak bir iş olarak başlayan macera çok geçmeden tüm ülkeyi kapsayan vahşi bir yolculuğa dönüşür.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Tek oyunculu tam The Last of Us oyunu ve birçok övgü almış, oyunun öncesini anlatan Left Behind bölümünü içerir. Left Behind, Ellie ve en iyi arkadaşı Riley'nin hayatını alt üst eden olaylara odaklanır.

The Last of Us Part 1, PC'ye geliyor! İşte çıkış tarihi ve fiyatı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

The Last of Us Part 1 Epic Games Steam Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title