The Last of Us Part 1, PC'ye geliyor! İşte çıkış tarihi ve fiyatı

Naughty Dog'un geliştirip PlayStation PC'nin yayıncılığını yaptığı sevilen PlayStation oyunu The Last of Us Part 1'in PC kullanıcıları ile buluşacağı tarih nihayet belli oldu. Geçtiğimiz aylarda PC'ye geleceği duyurulan The Last of Us Part 1, Steam ve Epic Games Store'da listelenirken çıkış tarihi ve fiyatı da belli oldu.

200'den fazla Yılın Oyunu ödülü sahibi olan The Last of Us'ın duygusal hikaye anlatmının ve unutulmaz karakterlerinin tadını bu kez PC oyuncuları çıkaracak. Steam ve Epic Games Store'da listelenen The Last of Us Part 1'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.

THE LAST OF US PART 1 PC'YE GELİYOR

Geçtiğimiz aylarda PC kullanıcıları ile buluşacağı bildirilen The Last of Us Part 1'in Steam ve Epic Games mağazasında 599 TL ile listelendi.

THE LAST OFUS PART 1 PC'YE NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Last of Us Part 1'in PC çıkış tarihi 3 Mart 2023 olarak belirlendi. The Last of Us Part 1, Steam ve Epic Games için çıkış yapacak.

THE LAST OF US PART 1 KONUSU NE?

Enfekte olanlar ve gitgide acımasızlaşmış hayatta kalan insanlarla dolu harap olmuş bir medeniyette oyunun bitkin baş kahramanı Joel, 14 yaşındaki Ellie'yi askeri karantina bölgesinden kaçırmak için tutulur. Ancak ufak bir iş olarak başlayan macera çok geçmeden tüm ülkeyi kapsayan vahşi bir yolculuğa dönüşür.

Tek oyunculu tam The Last of Us oyunu ve birçok övgü almış, oyunun öncesini anlatan Left Behind bölümünü içerir. Left Behind, Ellie ve en iyi arkadaşı Riley'nin hayatını alt üst eden olaylara odaklanır.