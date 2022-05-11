The Division 2'ye iki yıl sonra yeni sezon geliyor

Hidden Alliance'da Captain Lewis adında yeni bir düşmanın yanı sıra oyuncuların birkaç ay boyunca piyasaya sürülecek olan meydan okumaları için dört yeni mini düşman da tanıtılacak. 12 Mayıs tarihinde Major Castillo, 31 Mayıs'ta Sergeant Daniels, 21 Haziran'da Lieutenant Chang ve 12 Temmuz'da ise Major Xander oyuna eklenecek.

THE DIVISION 2'YE YENİ SEZON GELİYOR

The Division 2'ye gelecek yeni sezon ile beraber Expertise adlı yeni özellik tanıtılacak. Bu özellik, oyuncuların ekipmanlarını savaşta kullanarak veya araştırmak için kaynaklara yatırım yaparak daha yüksek bir güce ulaşmalarına olanak sağlayacak.

Bunun yanı sıra 9. sezon bileti, ulaşılan her seviye için sezon ve egzotik önbellekler, işçilik malzemeler, kozmetik eşyalar ve yeni sezon kıyafetlerini içeren ek ödüller içerecek.

Çeşitli etkinliklerdeki rütbelerde yükselerek bir ajan olarak statünüzü kanıtlayıp ek ödüller kazanacağınız liglerin de çıkış tarihleri paylaşıldı