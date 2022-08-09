Hologryph'ın geliştiriciliğini yapıp tinyBuild'in yayıncılığını üstlendiği Hello Neighbor'ın çok oyunculu modu Secret Neighbor'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından "Secret Neighbor sistem gereksinimleri" şeklinde aratılıyor. Peki, Secret Neighbor sistem gereksinimleri neler? Secret Neighbor kaç GB? Detayları haberimizde…

Çok oyunculu korku oyunu Secret Neighbor'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Secret Neighbor sistem gereksinimleri neler? Secret Neighbor kaç GB? İşte detaylar…

SECRET NEIGHBOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Secret Neighbor'ı en düşük grafiklerde oynamak için Intel Core i5-3330 veya AMD FX-8300 işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 279 ekran kartı gerekmektedir.

SECRET NEIGHBOR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-3330 3.0 GHz veya AMD FX-8300 3.3 GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya Radeon R9 270

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

SECRET NEIGHBOR ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4690 3.5 GHz veya AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

SECRET NEIGHBOR KAÇ GB?

Secret Neighbor'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.