Secret Neighbor sistem gereksinimleri neler? Secret Neighbor kaç GB?
Hologryph'ın geliştiriciliğini yapıp tinyBuild'in yayıncılığını üstlendiği Hello Neighbor'ın çok oyunculu modu Secret Neighbor'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından "Secret Neighbor sistem gereksinimleri" şeklinde aratılıyor. Peki, Secret Neighbor sistem gereksinimleri neler? Secret Neighbor kaç GB? Detayları haberimizde…
Çok oyunculu korku oyunu Secret Neighbor'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Secret Neighbor sistem gereksinimleri neler? Secret Neighbor kaç GB? İşte detaylar…
Secret Neighbor'ı en düşük grafiklerde oynamak için Intel Core i5-3330 veya AMD FX-8300 işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 279 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-3330 3.0 GHz veya AMD FX-8300 3.3 GHz
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya Radeon R9 270
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4690 3.5 GHz veya AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Secret Neighbor'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.