Coffee Stain'in geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstleniği açık dünya üs inşa etme oyunu Satisfactory'yi oynamak isteyen kullanıcılar, "Satisfactory sistem gereksinimleri neler?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Satisfactory sistem gereksinimleri neler? Satisfactory kaç GB? Detayları haberimizde…

Otomasyonların yer aldığı açık dünyada çok katlı fabrikalar kurarak yeni bir maceraya atılabilirsiniz. Satisfactory'yi isteyen oyuncular oyunun sistem gereksinimlerini merak ediyor. Peki, Satisfactory sistem gereksinimleri neler? Satisfactory kaç GB? İşte detaylar…

SATISFACTORY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Satisfactory'yi düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-3570 işlemciye, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 770 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

SATISFACTORY MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3570 3.4 GHz 4 çekirdek

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

SATISFACTORY ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-7700K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660

Depolama: 15 GB boş alan

SATISFACTORY KAÇ GB?

Satisfactory'yi oynayabilmeniz için bilgisayarınızda en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir. Oyunun ilerleyen güncellemeleriyle birlikte depolama alanı da yükselecektir.