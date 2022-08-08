Satisfactory sistem gereksinimleri neler? Satisfactory kaç GB?
Coffee Stain'in geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstleniği açık dünya üs inşa etme oyunu Satisfactory'yi oynamak isteyen kullanıcılar, "Satisfactory sistem gereksinimleri neler?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Satisfactory sistem gereksinimleri neler? Satisfactory kaç GB? Detayları haberimizde…
Otomasyonların yer aldığı açık dünyada çok katlı fabrikalar kurarak yeni bir maceraya atılabilirsiniz. Satisfactory'yi isteyen oyuncular oyunun sistem gereksinimlerini merak ediyor. Peki, Satisfactory sistem gereksinimleri neler? Satisfactory kaç GB? İşte detaylar…
Satisfactory'yi düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-3570 işlemciye, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 770 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-3570 3.4 GHz 4 çekirdek
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
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- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-7700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660
- Depolama: 15 GB boş alan
Satisfactory'yi oynayabilmeniz için bilgisayarınızda en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir. Oyunun ilerleyen güncellemeleriyle birlikte depolama alanı da yükselecektir.