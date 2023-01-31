S2G Esports, VALORANT Challengers Türkiye Birlik Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

VALORANT Challengers Türkiye Birlik Ligi üçüncü hafta üçüncü gün karşılaşmalarında Galakticos ve S2G Esports karşı karşıya geldi. Galakticos ekibini 2-0 mağlup eden S2G Esports, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kapalı Elemelere kalabilmek için mücadele veren Galakticos ve S2G Esports, 3. Hafta 3. Gün'de karşı karşıya geldi. Oynanan iki karşılaşma da iki takım için çekişmeli geçerken kazanmayı en çok isteyen taraf S2G Esports oldu.

S2G ESPORTS İLK GALİBİYETİNİ ALDI

S2G Esports, VALORANT Challengers Türkiye Birlik Ligi'nin üçüncü haftasında ilk galibiyetini alarak sıralamada maç fazlalığı bulunan Galakticos'un önüne geçti.

GALAKTICOS 0 – 2 S2G ESPORTS

Oynanan ilk harita Haven'da kıyasıya geçen mücadele uzatmalara kadar devam etti. 12-12 biten mücadelenin kazanını uzatmalarda belli olacaktı ve S2G Esports, uzatmaları alarak 14-12 kazandı. İkinci harita Ascent'te ise S2G Esports ekibi, 13-8'lik skor ile seride 2-0 öne geçerek ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı.

Karşılaşmanın en iyi oyuncusu ise S2G Esports'tan Batuhan "russ" Malgaç oldu.