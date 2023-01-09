S2G Esports, PMGC 2022 şampiyonu olarak 510 bin dolar ödülün sahibi oldu

PUBG Mobile Global Championship Büyük Final'de toplamda 190 puan toplayan temsilcimiz S2G Esports, dünya şampiyonu oldu. Endonezya'dan dünya şampiyonu olarak ayrılan S2G Esports ekibi, kupanın sahibi olurken 510 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.