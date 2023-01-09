S2G Esports, PMGC 2022 şampiyonu olarak 510 bin dolar ödülün sahibi oldu
Gamegar Haberleri
PUBG Mobile Global Championship Büyük Final'de toplamda 190 puan toplayan temsilcimiz S2G Esports, dünya şampiyonu oldu. Endonezya'dan dünya şampiyonu olarak ayrılan S2G Esports ekibi, kupanın sahibi olurken 510 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.
PMGC 201'de dördüncülük yaşayan temsilcimiz S2G Esports, bu kez PMGC 2022'de işini garantiye aldı ve 32 puan farkla dünya şampiyonu oldu.
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen PUBG Mobile Global Championship 2022'de Kırmızı Grup'tan üçüncü olarak çıkan S2G, adını Grand Finals'a yazdırmıştı. PMGC 2022 Grand Finals'ta 190 puan toplayan temsilcimiz S2G Esports, dünya şampiyonu oldu.
PUBG Mobile Global Championship 2022'de adını kupaya yazdıran S2G Esports, Grand Finals'ta 400 bin dolarlık ödül alırken grup aşamalarında aldıkları ödüllerle beraber toplamda 510 bin dolarlık ödülün sahibi oldular.
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