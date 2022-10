Riot, iki League of Legends spinoff oyununu erteledi

Riot Forge'un Twitter hesabından yaptığı duyuru ile iki League of Legends spinoff oyunu Convrgence ve Song of Nunu'nun çıkış tarihini 2023'e ertelediğini duyurdu.

Riot Games, Riot Forge yayıncılık şirketinden iki League of Legends spinoff'unu 2023'e erteliyor. 2D aksiyon platform oyunu Convrgence ve tek oyunculu macera oyunu Song of Nunu'nun 2022'de yapılması planlanan lansmanını erteledi.

CONVRGENCE VE SONG OF NUNU ERTELENDİ

Riot Forge'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinizin yakında çıkacak olan Convrgence ve Song of Nunu oyunlarımızla ilgili haberleri sabırla beklediğinizi biliyoruz. Her iki oyunun gelişimi konusunda çok heyecanlı olsak da bazı son rötuşları yapmak için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak." sözlerine yer vererek oyunun çıkış tarihini ertelediğini duyurdu.

RIOT FORGE ERTELEME AÇIKLAMASI:

"Şu anda her iki oyunun da 2023'te çıkması planlanıyor ve hazır olur olmaz daha fazla güncelleme sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Hepinizin yakında çıkacak olan Convrgence ve Song of Nunu oyunlarımızla ilgili haberleri sabırla beklediğinizi biliyoruz. Her iki oyunun gelişimi konusunda çok heyecanlı olsak da bazı son rötuşları yapmak için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak.

Ruined King: A League of Legends hikayesinin yeni nesil versiyonu da hala geliştirme aşamasında ve 2023'te hazır olacak. Mevcut PS4 veya Xbox One sahipleri kopyalarını ücretsiz olarak yükseltebilecekler.

Size Runeterra'nın hikayelerini sunmak için çalışırken gösterdiğiniz sabır ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Sizinle Zaun ve Freljord'a seyahat etmek için sabırsızlanıyoruz ve yakında sizinle iletişime geçeceğiz!"