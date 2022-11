Monster Hunter'ın mobil oyunu geliştiriliyor

Call of Duty Mobile ve Pokemon Unite'in arkasındaki geliştiriciler Capcom ve TiMi Studio Grup, yeni Monster Hunter Mobil oyunu üzerinde çalıştığı açıklandı.

Henüz isimlendirilmemiş oyun, mobil cihazlarda Monster Hunter serisini tanımlayan avlanma eylemlerini yeniden üretmeyi amaçlıyor. Peki, Monster Hunter mobil oyunu ne zaman çıkacak? İşte oyun hakkında paylaşılan detaylar…

MONSTER HUNTER MOBİL OYUNU GELİYOR

TiMi Studio Group'un internet sitesinde yayınladığı gönderide Capcom'un ikonik Monster Hunter serisi için yeni bir mobil oyun için güçlerini birleştirdikleri açıklandı. Henüz geliştirme aşamasında olan oyun, "Monster Hunter serisini tanımlayan avlanma eylemlerini yeniden üretecek ve oyunculara mobil cihazlar ve telefonlar için benzersiz yeni bir oyun deneyimi sunacak".

MONSTER HUNTER MOBILE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Capcom ve TiMi Studio Group'un ortaklığıyla geliştirilen Monster Hunter Mobil oyunu için henüz bir çıkış tarihi verilmedi.

Monster Hunter World, Capcom'un başarılı serilerinden biri oldu. 18,5 milyon adet satarak, yayıncının şimdiye kadarki en çok satan oyunu oldu. Capcom'un satış rakamları raporuna göre, seri için toplu satışlar 88 milyonun üzerinde.

"TiMi ve Capcom arasındaki bu ilk kez ortaklık, her iki tarafın deneyimlerini ve güçlü yönlerini birleştirerek, Monster Hunter'ın deneyimli veya yeni küresel avcılara istedikleri gibi, her zaman ve her yerde avlanma özgürlüğü vermek amacıyla daha fazla platforma ölçeklenmesini sağlayacak"