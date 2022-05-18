Galatasaray'ın cezası belli oldu! Rakip taraftar isyan etti - Haberler

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Galatasaray'ın cezası belli oldu! Rakip taraftar isyan etti

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Galatasaray'ın cezası belli oldu! Rakip taraftar isyan etti

Valorant Regional League Türkiye: Birlik Ligi'nde Pazartesi günü oynanan Fire Flux Esports ve Galatasaray Espor karşılaşmasında taktik mola almak isterken yanlışlıkla teslim olan Galatasaray Espor'a verilecek ceza belli oldu.

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta VRL 2022 Türkiye Ligi'nin ikinci haftasındaki Fire Flux Esports ve Galatasaray Espor karşılaşmasında maçın ortasında yanlışlıkla teslim olma özelliğini kullanan sarı kırmızılı ekip için yönetim kurulundan ceza açıklaması geldi.

Galatasaray Espor'un maç ortasında yanlışlıkla teslim olma kararını alması sonrası yetkililer, oyunu teslim olma öncesi duruma geri sararak maçı devam ettirdi. Maçı 13-4 skor ile kaybeden sarı kırmızılı ekibe verilecek maç cezası ise belli oldu. Galatasaray, bir sonraki karşılaşmada bir adet harita yasaklama hakkını kaybedecek.

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Valorant Regional League Türkiye: Birlik x Coca-Cola Ligi'nin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Galatasaray Espor'un Valorant Gobal Rekabet Politikasının 7.1.2 sayılı kuralı ihlal ettiği bildirildi. "Tüm takımlar ve takım üyeleri, her zaman en yüksek dürüstlük ve sportmenlik standartlarına uymalıdır."

Maç ortasında çekilme kararı almıştı! Galatasaray'a kesilen ceza belli oldu

Galatasaray'a karşı uygulanan cezanın Fire Flux Esports'a değil Galatasaray'ın bir sonraki rakibine avantaj sağlayan cezanın verilmesinin ardından Fire Flux Esports hayranları sosyal medyadan tepki gösterdi.

Maç ortasında çekilme kararı almıştı! Galatasaray'a kesilen ceza belli oldu

Maç ortasında çekilme kararı almıştı! Galatasaray'a kesilen ceza belli oldu

Maç ortasında çekilme kararı almıştı! Galatasaray'a kesilen ceza belli oldu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Galatasaray Espor, Galatasaray, Valorant, Gamegar, Spor, Haberler

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