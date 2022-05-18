Galatasaray'ın cezası belli oldu! Rakip taraftar isyan etti - Haberler

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta VRL 2022 Türkiye Ligi'nin ikinci haftasındaki Fire Flux Esports ve Galatasaray Espor karşılaşmasında maçın ortasında yanlışlıkla teslim olma özelliğini kullanan sarı kırmızılı ekip için yönetim kurulundan ceza açıklaması geldi.

GALATASARAY'A KESİLEN CEZA AÇIKLANDI

Galatasaray Espor'un maç ortasında yanlışlıkla teslim olma kararını alması sonrası yetkililer, oyunu teslim olma öncesi duruma geri sararak maçı devam ettirdi. Maçı 13-4 skor ile kaybeden sarı kırmızılı ekibe verilecek maç cezası ise belli oldu. Galatasaray, bir sonraki karşılaşmada bir adet harita yasaklama hakkını kaybedecek.

KURAL İHLALİNE YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Valorant Regional League Türkiye: Birlik x Coca-Cola Ligi'nin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Galatasaray Espor'un Valorant Gobal Rekabet Politikasının 7.1.2 sayılı kuralı ihlal ettiği bildirildi. "Tüm takımlar ve takım üyeleri, her zaman en yüksek dürüstlük ve sportmenlik standartlarına uymalıdır."

FIRE FLUX TARAFTARLARI KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray'a karşı uygulanan cezanın Fire Flux Esports'a değil Galatasaray'ın bir sonraki rakibine avantaj sağlayan cezanın verilmesinin ardından Fire Flux Esports hayranları sosyal medyadan tepki gösterdi.