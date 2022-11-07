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Üç puanı üç golle aldı! Beşiktaş, derbiden galip ayrıldı

Gamegar Haberleri

Beşiktaş'ın elektronik spor branşı Beşiktaş Esports, Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Esports ile karşılaştı. FIFA 23'te derbi heyecanı yaşayan Beşiktaş Esports, 3-0'lık skor ile Galatasaray Esports'u mağlup etti. Siyah-Beyazlılar, averaj üstünlüğü ile liderlik koltuğuna oturdu.

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş Esports ve Galatasaray Esports derbi heyecanı yaşandı. 6 Kasım Pazar günü oynanan derbiden Siyah-Beyazlı ekip, 3 golle 3 puanın sahibi olarak liderlik koltuğuna oturdu.

6 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelen Beşiktaş Esports ve Galatasaray Esports derbisinin kazananı Siyah-Beyazlılar oldu. Derbiden üç golle üç puanın sahibi olan Beşiktaş Esports, Türkiye Espor Futbol Ligi'nde averaj farkı ile liderlik koltuğuna oturdu.

Kara Karatl üçte üç yaptı! Beşiktaş Esports, derbiden galip ayrıldı

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Beşiktaş Esports'un Twitter hesabından yapılan galibiyet paylaşımında, "FIFA takımımız TEFLigi 3. Hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray Esports ekibini 3-0 mağlup etti. Tebrikler Takım!" sözlerine yer verildi. Galatasaray Esports'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş Esports'un gollerini Kaan Katran, Sezer Doğan ve Mehmet Cihan attı.

Kara Karatl üçte üç yaptı! Beşiktaş Esports, derbiden galip ayrıldı

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde üçüncü haftada zorlu derbi maçını geride bırakan Beşiktaş Esports, üç gol atarak aldığı 3 puan ile ikinci sırada yer alan MKE Ankaragücü'nün 1 averaj ile önüne geçmeyi başardı ve ligde 3. haftayı lider kapattı.

Kara Karatl üçte üç yaptı! Beşiktaş Esports, derbiden galip ayrıldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Beşiktaş Espor FIFA 23 Gamegar Spor Haberler

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