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Kanarya lige derbi galibiyeti ile başladı! Galatasaray'ı 46 sayı fark ile yendi

Gamegar Haberleri

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde karşı karşıya gelen Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Esports, ligin ilk haftasında derbi heyecanı yaşadı. Fenerbahçe Espor, Galatasaray Esports'u 118 – 72 toplam skor ile mağlup ederek lige derbi zaferi ile başladı.

Fenerbahçe'nin elektronik spor branşı Fenerbahçe Espor, Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin ilk haftasına derbi zaferi ile başladı. Oynanan iki serilik maçta 2 galibiyet alan Sarı-Lacivertliler, parkeden galip ayrıldı.

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor derbisi yaşandı. Galatasaray Esports'u oynadığı iki serilik maçta yenen Fenerbahçe Espor, toplamda 46 sayı fark atarak derbinin galibi oldu.

Kanarya lige derbi galibiyeti ile başladı! Galatasaray'ı 46 sayı fark ile yendiler

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Derbide oynanan iki serilik maçta ilk maçı 64 – 39 kazanan Fenerbahçe Espor, ikinci maçı ise 54 – 33 kazandı. Toplamda 118 – 72'lik skor ile kazanan Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasına derbi zaferi ile başladı.

Kanarya lige derbi galibiyeti ile başladı! Galatasaray'ı 46 sayı fark ile yendiler

Basketbol derbi galibiyeti sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçe Espor, "Şampiyonlar, ZAFERLE BAŞLADI! TEBL ilk hafta mücadelesinde Galatasaray Espor ile karşılaştığımız maçtan 2-0'lık zaferle ayrılarak sezona galibiyetle başlıyoruz." sözlerine yer verdi.

Kanarya lige derbi galibiyeti ile başladı! Galatasaray'ı 46 sayı fark ile yendiler

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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