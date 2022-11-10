Kanarya lige derbi galibiyeti ile başladı! Galatasaray'ı 46 sayı fark ile yendi

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde karşı karşıya gelen Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Esports, ligin ilk haftasında derbi heyecanı yaşadı. Fenerbahçe Espor, Galatasaray Esports'u 118 – 72 toplam skor ile mağlup ederek lige derbi zaferi ile başladı.

Fenerbahçe'nin elektronik spor branşı Fenerbahçe Espor, Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin ilk haftasına derbi zaferi ile başladı. Oynanan iki serilik maçta 2 galibiyet alan Sarı-Lacivertliler, parkeden galip ayrıldı.

FENERBAHÇE ESPOR 46 SAYI FARK İLE KAZANDI

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor derbisi yaşandı. Galatasaray Esports'u oynadığı iki serilik maçta yenen Fenerbahçe Espor, toplamda 46 sayı fark atarak derbinin galibi oldu.

KANARYA, LİGE DERBİ ZAFERİ İLE BAŞLADI

Derbide oynanan iki serilik maçta ilk maçı 64 – 39 kazanan Fenerbahçe Espor, ikinci maçı ise 54 – 33 kazandı. Toplamda 118 – 72'lik skor ile kazanan Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasına derbi zaferi ile başladı.

"ŞAMPİYONLAR, ZAFERLE BAŞLADI"

Basketbol derbi galibiyeti sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçe Espor, "Şampiyonlar, ZAFERLE BAŞLADI! TEBL ilk hafta mücadelesinde Galatasaray Espor ile karşılaştığımız maçtan 2-0'lık zaferle ayrılarak sezona galibiyetle başlıyoruz." sözlerine yer verdi.