İtalyan devi Inter Milan video oyun şirketi ile çok yönlü ortaklığını duyurdu

İtalyan kulübünün internet sitesinde paylaştığı gönderide, 2022/2023 sezonu ile beraber, eFootball logosu, erkek, kadın ve genç takımlarının antrenman formasının arkasında ve tüm ulusal yarışmaların ısınmasında oyuncular tarafından giyilen maç öncesi formalarında yer alacak.

ORTALIK ANLAŞMASI İMZALANDI

Japonya merkezli popüler video oyun devi Konami, Milano kökenli İtalyan profesyonel futbol kulübü Inter Milan ile yeni ve özel çok yıllı küresel ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma kapsamında ise 2022/2023 sezonu itibariyle Inter Milan'ın antrenman ve maç öncesi formalarında Konami logosuna yer verilecek.

İSİM HAKLARINA SAHİP OLACAK

Ortaklığın bir diğer anlaşmasında ise Konami, Inter'in amiral gemisi olarak bilinen Inter Kadın Ev Sporları Merkezi ve Gençlik Sektörü'nün isim haklarına sahip olacak. Giacinto Facchetti'nin anısına Konami Gençlik Geliştirme Merkezi adını alacak ve gençlere yönelik bir dizi etkinlere ev sahipliği yapılacak.

INTER ESPORTS

Yapılan ortaklık aynı zamanda oyun dünyası, Konami'nin ana faaliyet alanı ve Inter Milan'ın elektronik spor kulübü Inter Esports ile birkaç yıldır var olduğu alanı da ilgilendirecek. Konami'nin sezonu boyunca açıklanacak olan espor dünyasıyla ilgili ulusal ve uluslararası projelerde Inter Milan ile çalışacağı bildirildi.