Hakaret davası ile gündeme gelmişti! Güney Koreli oyuncu mahkemelik oldu

Dünyanın en popüler elektronik spor takımları arasında yer alan T1 Esports ve League of Legends'ın en değerli oyuncusu Faker'ın hukuk ekibi, oyuncuya ve takıma karşı hakaret eden hayranları hedef alarak dava açtıklarını bildirdi.

GÜNEY KORELİ OYUNCU HAKARET DAVASI AÇTI

Ashley Kang'in Twitter'dan yaptığı açıklamada APEX Law LLC hukuk ekibi, T1 Esports'un oyuncusu Faker'a karşı 19 Temmuz sabahı Kore Ceza Kanununun 311. Maddesi gereğince oyuncuya olumsuz yorum yapanlara dava açıldığını bildirdi.

SON DÖNEMDE TEHDİTLER ARTTI

Dünyaca ünlü Güney Koreli Espor oyuncusu Lee Sang-hyeok'un son zamanlarda sosyal medya hesaplarından çokça tehdit alması üzerine T1 Esports'un hukuk ekibi, oyuncuya karşı hakaret ve tehdit edenleri dava ettiğini açıkladı.

HUKUK EKİBİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Profesyonel espor oyuncusu Faker ve T1'in hukuk ekibinin yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü asla başkalarının haklarını karalamamalı ve ihlal etmemelidir. T1, oyuncularımızı korumak ve sağlıklı bir espor kültürü oluşturmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edecek." sözlerine yer verdi.