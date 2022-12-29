Giannis Antetokounmpo kostümü Fortnite'a geldi

Milwaukee Bucks'lı NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo, Epic Games'in oynaması ücretsiz battle royale oyunu Fortnite'a geldi. Fortnite ile iş birliği yapan Giannis Antetokounmpo, iki farklı kostüm ile oyuna eklendi.

Giannis Antetokounmpo kostümleriyle rakiplerinize smaç basarken cenk edin! 100 kalkana ulaştığınızda kıyafet, yaz sıcağından buz gibi bir bardak kalkan iksiri içmişçesine dikkat çekici bir değişime uğramaktadır.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO, FORNITE'A GELDİ

2019 ve 2020 yıllarında NBA'de En Değerli Oyuncu (MVP) ödüllerini kazanan Yunan asıllı basketbolcu Giannis Antetokounmpo, oynaması ücretsiz popüler battle royale oyunu Fortnite'a eklendi. Fortnite'a Giannis Antetokounmpo kıyafeti ve Lejyoner Giannis Kıyafeti ile oyuna eklenen yıldız oyuncu, Zafer Kaatları Sırt Süsü, File Baltaları Kazması, Zafer Uçuşu Planörü ve Afrika Deseni Kaplaması aksesuarları ile oyuna dahil oldu.

LEJYONER GIANNIS KOSTÜMÜ

Lejyoner Giannis kıyafetiyle savaş alanının ön saflarını ele geçirin. Bir antik savaşçı gibi görünmeye hazır mısınız?

Lejyoner Giannis kıyafeti tamamen zırhtan oluşuyor ve aksesuarların bu zırhın zayıf noktaları olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz: