Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giannis Antetokounmpo kostümü Fortnite'a geldi

Gamegar Haberleri

Giannis Antetokounmpo kostümü Fortnite'a geldi

Milwaukee Bucks'lı NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo, Epic Games'in oynaması ücretsiz battle royale oyunu Fortnite'a geldi. Fortnite ile iş birliği yapan Giannis Antetokounmpo, iki farklı kostüm ile oyuna eklendi.

Giannis Antetokounmpo kostümleriyle rakiplerinize smaç basarken cenk edin! 100 kalkana ulaştığınızda kıyafet, yaz sıcağından buz gibi bir bardak kalkan iksiri içmişçesine dikkat çekici bir değişime uğramaktadır.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO, FORNITE'A GELDİ

2019 ve 2020 yıllarında NBA'de En Değerli Oyuncu (MVP) ödüllerini kazanan Yunan asıllı basketbolcu Giannis Antetokounmpo, oynaması ücretsiz popüler battle royale oyunu Fortnite'a eklendi. Fortnite'a Giannis Antetokounmpo kıyafeti ve Lejyoner Giannis Kıyafeti ile oyuna eklenen yıldız oyuncu, Zafer Kaatları Sırt Süsü, File Baltaları Kazması, Zafer Uçuşu Planörü ve Afrika Deseni Kaplaması aksesuarları ile oyuna dahil oldu.

Giannis Antetokounmpo kostümü Fortnite'a geldi

LEJYONER GIANNIS KOSTÜMÜ

Lejyoner Giannis kıyafetiyle savaş alanının ön saflarını ele geçirin. Bir antik savaşçı gibi görünmeye hazır mısınız?

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Giannis Antetokounmpo kostümü Fortnite'a geldi

Lejyoner Giannis kıyafeti tamamen zırhtan oluşuyor ve aksesuarların bu zırhın zayıf noktaları olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz:

Giannis Antetokounmpo kostümü Fortnite'a geldi

  • Smaç Kalkanı Sırt Süsü: Antetokounmpo savunmasının olmazsa olmazı. (Lejyoner Giannis kıyafetine dahildir.)
  • Elmas Mızrak Kazması: Mızrak ama modern bir mızrak.
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks Epic Games Gamegar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title