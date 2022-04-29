Galatasaray, teknik kadrosundan bir isme daha veda etti - Haberler

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Galatasaray, teknik kadrosundan bir isme daha veda etti

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Galatasaray, teknik kadrosundan bir isme daha veda etti

Galatasaray'ın elektronik spor kulübü Galatasaray Espor, dört ay önce kulübün League of Legends'taki teknik kadrosuna katılan tecrübeli isim ile yollarını karşılıklı olarak ayırdıklarını duyurdu.

League of Legends'ta Kış Mevsimi Ligi boyunca Galatasaray'ın koçluk görevinde bulunan tecrübeli isim Aykut Yeşilkaya, sezon sonunda Galatasaray Esports ile yollarını karşılıklı olarak ayırma kararı aldı.

YOLLARINI KARŞILIKLI OLARAK AYIRDILAR

Dün akşam Galatasaray Espor'un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, League of Legends takımının koçlarından olan Aykut "CristoL" Yeşilkaya ile yollarını karşılıklı olarak ayırdıklarını duyurmasının ardından Sarı-Kırmızılı ekip, tecrübeli koça teşekkürlerini sunarak kariyerinde başarılar diledi.

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Galatasaray, teknik kadrosundan bir isme daha veda etti

GALATASARAY TECRÜBELİ HOCAYA VEDA ETTİ

League of Legends Türkiye Ligi TCL'de oynanan 18 maçta 6 mağlubiyet alarak Galatasaray Esports'u ikinciliğe taşıyan Aykut Yeşilkaya, Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali'nde fastPay Wildcats ile karşılaşmasını 3-0'lık skor ile kupaya veda etmişti.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Galatasaray Espor, Galatasaray, Gamegar, Spor, Haberler

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