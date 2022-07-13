Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da duyurdu! Pro Clubs takımı ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Esports'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile elektronik spor branşında FIFA Pro Clubs takımı ile karşılıklı yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni kadronun önümüzdeki günlerde açıklanacağı açıklandı.

BEŞİKTAŞ ESPORTS PRO CLUBS TAKIMI İLE YOLLARINI AYIRDI

Galatasaray Espor'un ardından Beşiktaş Esports da Twitter'dan yaptığı paylaşım ile FIFA Pro Clubs takımı ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. Siyah-beyazlı ekip, oyuncularına gösterdiği emeklerden ötürü teşekkür ederken kariyerlerinde de başarılar diledi.

YENİ KADRO DUYURUSU YAPILACAK

Ayrılıklar da sevdaya dahil sözleriyle Pro Clubs takımı ile yollarını ayırdığını duyuran Beşiktaş Esports'un Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni kadromuzu da çok yakında sizlere açıklayacağız" sözlerine yer verdi.

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