Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da duyurdu! Pro Clubs takımı ile yollarını ayırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da duyurdu! Pro Clubs takımı ile yollarını ayırdı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da duyurdu! Pro Clubs takımı ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ın elektronik spor branşı Beşiktaş Esports, FIFA'da mücadele eden Pro Clubs takımı ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından "ayrılıklar da sevdaya dahil" sözleriyle duyurdu.

Beşiktaş Esports'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile elektronik spor branşında FIFA Pro Clubs takımı ile karşılıklı yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni kadronun önümüzdeki günlerde açıklanacağı açıklandı.

BEŞİKTAŞ ESPORTS PRO CLUBS TAKIMI İLE YOLLARINI AYIRDI

Galatasaray Espor'un ardından Beşiktaş Esports da Twitter'dan yaptığı paylaşım ile FIFA Pro Clubs takımı ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. Siyah-beyazlı ekip, oyuncularına gösterdiği emeklerden ötürü teşekkür ederken kariyerlerinde de başarılar diledi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da duyurdu! Pro Clubs takımı ile yollarını ayırdı

YENİ KADRO DUYURUSU YAPILACAK

Ayrılıklar da sevdaya dahil sözleriyle Pro Clubs takımı ile yollarını ayırdığını duyuran Beşiktaş Esports'un Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni kadromuzu da çok yakında sizlere açıklayacağız" sözlerine yer verdi.

Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da duyurdu! Pro Clubs takımı ile yollarını ayırdı

İlgili Haberler
Galatasaray başarılı takımına veda ediyor! Pro Clubs takımı kapatılıyorGalatasaray başarılı takımına veda ediyor! Pro Clubs takımı kapatılıyor
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Beşiktaş Espor FIFA 22 Gamegar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title