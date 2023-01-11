Galatasaray Espor, TEBL Yarı Finali'nde Fenerbahçe Espor'u mağlup etti

Galatasaray'ın elektronik spor branşı Galatasaray Espor, Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin Yarı Final karşılaşmasında Fenerbahçe Espor'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı. Galatasaray Espor'un galibiyet sonrası paylaşımı ise olay oldu.

Nba 2k23'de düzenlenen Türkiye Espor Basketbol Ligi turnuvasında Galatasaray Espor ve Fenerbahçe Espor, yarı finalde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Espor'u mağlup eden Sarı-Kırmızılı ekip, adını finale yazdırdı.

GALATASARAY ESPOR ADINI FİNALE YAZDIRDI

Türkiye Espor Basketbol Ligi Yarı Final karşılaşmasında Fenerbahçe Espor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray Espor, bir üst tura atlayarak finalin ikinci ismi oldu.

GALİBİYET SONRASI OLAYLI PAYLAŞIM

Galatasaray'ın futbol derbisinden galip gelmesinin ardından espor branşında da Fenerbahçe'yi mağlup etmesiyle beraber Galatasaray Espor'un Twitter hesabından "Kanarya Avcısı" adlı yapılan paylaşımda Branş fark etmiyor sözlerine yer vererek, "NBA 2K takımımız TEBL Yarı Finali'nde Fenerbahçe Espor'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı." dedi.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Playoff'ta Tranbzonspor Espor takımını mağlup eden Denizbank Wildcats, yarı finalde Regnum Carya Esports ile karşılaştı. 2-0'lık skor ile Denizbank Wildcats'i mağlup eden Regnum Carya Esports ise finalin ilk ismi oldu.

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin final karşılaşması ise Regnum Carya Esports ve Galatasaray Espor arasında olacak.