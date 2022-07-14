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Fenerbahçe, Mustafa Tabakoğlu ile sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Fenerbahçe, Mustafa Tabakoğlu ile sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu

Fenerbahçe'nin elektronik spor branşı Fenerbahçe Espor, Valorant ekibinde yer alan Mustafa "Sian" Tabakoğlu ile sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı. Duyuru sonrası Tabakoğlu, "hayatıma başka bir yoldan devam etmek istiyorum" sözlerine yer verdi.

Fenerbahçe Espor Valorant'ın Twitter hesabından yapılan duyuru ile profesyonel Valorant oyuncusu Sian ile sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, takıma katkılarından dolayı Sian'a teşekkür etti ve gelecek kariyerinde başarılar diledi.

FENERBAHÇE ESPOR'DAN BİR AYRILIK DAHA

Fenerbahçe Espor Valorant'ın Twitter hesabından yapılan duyuruda Valorant oyuncusu Mustafa "Sian" Tabakoğlu ile olan sözleşmenin sona erdiğini bildiren sarı-lacivertli ekip, "Takımımıza olan katkılı için Mustafa Tabakoğlu'na teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Espor, Mustafa Tabakoğlu ile sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu!

"HAYATIMA BAŞKA BİR YOLDAN DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından açıklamada bulunan Mustafa Tabakoğlu, "Bana bu duyguları son kez yaşattıkları için takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umarım kariyerleri boyunca iyi insanlara denk gelirler ve her biri başarılı olur." dedi. "Ben ise hayatıma başka bir yoldan devam etmek istiyorum. Bu 3 yıl süresince hayatım boyunca devam ettireceğim…"

Fenerbahçe Espor, Mustafa Tabakoğlu ile sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Fenerbahçe Valorant Gamegar Spor Haberler

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